15 марта амстердамский «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем стадионе португальскую «Бенфику».



Во сколько начнется матч «Аякс» - «Бенфика» 15 марта



23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Футбол 1». На «Матч ТВ» игру можно будет посмотреть в записи в 02:00.



Как закончился первый матч между командами



Первая игра, которая прошла 23 февраля в Лиссабоне, завершилась вничью 2:2. У хозяев отличились Себастьен Аллер (26-я минута) и Роман Яремчук (72-я), у гостей голы забивали Душан Тадич (18-я) и Себастьен Аллер (29-я).