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Программа передач ТВЦ на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ


Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.

16.03.2022

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Кремлёвский Нострадамус
01:35 Из-под полы. Тайная империя дефицита
02:15 Хрущев и КГБ
02:55 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-3. 7-я серия
03:53 Анна-детективъ-3. 8-я серия
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
05:20 Мой герой. Ирина Шевчук
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Хроническая усталость
08:40 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия
09:36 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия
10:35 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Считалка
13:40 Мой герой. Михаил Турецкий
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-4. 1-я серия
15:58 Анна-детективъ-4. 2-я серия
16:55 90-е. Чёрный юмор
17:50 События
18:10 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия
19:06 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия
20:03 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия
20:59 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 38-й выпуск
23:05 Прощание. Алексей Булдаков
00:00 События. 25-й час

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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