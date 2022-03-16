Программа передач ТВЦ на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.



16.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Кремлёвский Нострадамус

01:35 Из-под полы. Тайная империя дефицита

02:15 Хрущев и КГБ

02:55 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-3. 7-я серия

03:53 Анна-детективъ-3. 8-я серия

04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

05:20 Мой герой. Ирина Шевчук

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Хроническая усталость

08:40 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия

09:36 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия

10:35 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Считалка

13:40 Мой герой. Михаил Турецкий

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-4. 1-я серия

15:58 Анна-детективъ-4. 2-я серия

16:55 90-е. Чёрный юмор

17:50 События

18:10 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия

19:06 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия

20:03 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия

20:59 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 38-й выпуск

23:05 Прощание. Алексей Булдаков

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.