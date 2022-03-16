Программа передач СТС на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.
16.03.2022
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 10-я серия
01:45 Клик. С пультом по жизни. Фильм
03:25 Национальная безопасность. Фильм
04:45 Воронины
05:35 6 кадров
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я и 4-я серии
09:00 Воронины
09:30 Уральские пельмени. Смехbook
09:45 Клик. С пультом по жизни
11:55 Полный блэкаут
14:05 Семейка. 5-я - 12-я серии
17:55 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я и 4-я серии
19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я серия
19:30 Модный синдикат. Сезон 1. 6-я серия
20:00 Пираты Карибского моря. На краю света. Фильм
23:25 Гнев титанов. Фильм
В программе передач СТС возможны изменения.