Программа передач СТС на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.



16.03.2022



00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 10-я серия

01:45 Клик. С пультом по жизни. Фильм

03:25 Национальная безопасность. Фильм

04:45 Воронины

05:35 6 кадров

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я и 4-я серии

09:00 Воронины

09:30 Уральские пельмени. Смехbook

09:45 Клик. С пультом по жизни

11:55 Полный блэкаут

14:05 Семейка. 5-я - 12-я серии

17:55 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я и 4-я серии

19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я серия

19:30 Модный синдикат. Сезон 1. 6-я серия

20:00 Пираты Карибского моря. На краю света. Фильм

23:25 Гнев титанов. Фильм



В программе передач СТС возможны изменения.