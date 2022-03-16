Программа передач канала Звезда на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта 2022 года.
16.03.2022
01:25 В начале славных дел. Фильм
03:40 Оружие Победы
03:50 Хуторянин. 5-я и 6-я серии
05:20 Хуторянин. 7-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Хуторянин. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Хуторянин. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж
18:40 Война миров. Судоплатов против Скорцени
19:40 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин
20:25 Секретные материалы
21:15 Новости дня
21:25 Открытый эфир
23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:40 Ларец Марии Медичи. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.