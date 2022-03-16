Программа передач Матч ТВ на 16 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 16 марта.



16.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:10 Несвободное падение. Кира Иванова

05:10 Наши иностранцы

05:35 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Уфы

10:20 Специальный репортаж

10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Уфы

12:25 Новости

12:30 Есть тема!

13:30 Специальный репортаж

13:50 Правила охоты. Штурм

14:50 Новости

14:55 Правила охоты. Штурм

17:55 Новости

18:00 Брюс Ли: Рождение Дракона

19:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

22:25 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Вильярреал» (Испания). Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.