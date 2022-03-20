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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 20 марта 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

20 марта 2022, воскресенье

00:00 Аризона - Питтсбург - 1:4
00:00 Коламбус - Сент-Луис - 5:4
02:00 Нэшвилл - Торонто - 6:3
02:00 Монреаль - Оттава - 5:1
03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс - 1:2
05:00 Сиэтл - Детройт - 4:2
05:00 Ванкувер - Калгари - 2:5
21:00 Филадельфия - Айлендерс

21 марта 2022, понедельник

00:00 Вашингтон - Даллас
01:00 Каролина - Рейнджерс
02:00 Чикаго - Виннипег
02:00 Сан-Хосе - Аризона
05:00 Ванкувер - Баффало

22 марта 2022, вторник

02:00 Монреаль - Бостон
03:00 Миннесота - Вегас
04:30 Колорадо - Эдмонтон
05:00 Анахайм - Нэшвилл

Время начала матчей НХЛ - московское.









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