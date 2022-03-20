НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 21 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



20 марта 2022, воскресенье



00:00 Аризона - Питтсбург - 1:4

00:00 Коламбус - Сент-Луис - 5:4

02:00 Нэшвилл - Торонто - 6:3

02:00 Монреаль - Оттава - 5:1

03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс - 1:2

05:00 Сиэтл - Детройт - 4:2

05:00 Ванкувер - Калгари - 2:5

21:00 Филадельфия - Айлендерс - 2:1



21 марта 2022, понедельник



00:00 Вашингтон - Даллас - 2:3

01:00 Каролина - Рейнджерс - 0:2

02:00 Чикаго - Виннипег - 4:6

02:00 Сан-Хосе - Аризона - 4:2

05:00 Ванкувер - Баффало



22 марта 2022, вторник



02:00 Монреаль - Бостон

03:00 Миннесота - Вегас

04:30 Колорадо - Эдмонтон

05:00 Анахайм - Нэшвилл



Время начала матчей НХЛ - московское.