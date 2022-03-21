НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 22 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



21 марта 2022, понедельник



00:00 Вашингтон - Даллас - 2:3

01:00 Каролина - Рейнджерс - 0:2

02:00 Чикаго - Виннипег - 4:6

02:00 Сан-Хосе - Аризона - 4:2

05:00 Ванкувер - Баффало - 2:3 ОТ



22 марта 2022, вторник



02:00 Монреаль - Бостон

03:00 Миннесота - Вегас

04:30 Колорадо - Эдмонтон

05:00 Анахайм - Нэшвилл



23 марта 2022, среда



02:00 Каролина - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Сент-Луис

02:00 Питтсбург - Коламбус

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

02:30 Детройт - Филадельфия

02:30 Айлендерс - Оттава

03:00 Виннипег - Вегас

03:30 Даллас - Эдмонтон

04:00 Калгари - Сан-Хосе

05:00 Аризона - Сиэтл

05:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл



Время начала матчей НХЛ - московское.