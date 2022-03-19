НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на сегодня

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



19 марта 2022, суббота



02:00 Каролина - Вашингтон - 3:4 Б

02:00 Оттава - Филадельфия - 3:1

03:00 Виннипег - Бостон - 2:4

04:00 Калгари - Баффало - 0:1 ОТ

05:00 Анахайм - Флорида - 0:3

05:30 Сан-Хосе - Колорадо - 3:5

21:00 Миннесота - Чикаго

21:00 Айлендерс - Даллас

22:00 Эдмонтон - Нью-Джерси

23:00 Вегас - Лос-Анджелес



20 марта 2022, воскресенье



00:00 Аризона - Питтсбург

00:00 Коламбус - Сент-Луис

02:00 Нэшвилл - Торонто

02:00 Монреаль - Оттава

03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс

05:00 Сиэтл - Детройт

05:00 Ванкувер - Калгари

21:00 Филадельфия - Айлендерс



21 марта 2022, понедельник



00:00 Вашингтон - Даллас

01:00 Каролина - Рейнджерс

02:00 Чикаго - Виннипег

02:00 Сан-Хосе - Аризона

05:00 Ванкувер - Баффало



Время начала матчей НХЛ - московское.