НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на сегодня

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
19 марта 2022, суббота
02:00 Каролина - Вашингтон - 3:4 Б
02:00 Оттава - Филадельфия - 3:1
03:00 Виннипег - Бостон - 2:4
04:00 Калгари - Баффало - 0:1 ОТ
05:00 Анахайм - Флорида - 0:3
05:30 Сан-Хосе - Колорадо - 3:5
21:00 Миннесота - Чикаго
21:00 Айлендерс - Даллас
22:00 Эдмонтон - Нью-Джерси
23:00 Вегас - Лос-Анджелес
20 марта 2022, воскресенье
00:00 Аризона - Питтсбург
00:00 Коламбус - Сент-Луис
02:00 Нэшвилл - Торонто
02:00 Монреаль - Оттава
03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс
05:00 Сиэтл - Детройт
05:00 Ванкувер - Калгари
21:00 Филадельфия - Айлендерс
21 марта 2022, понедельник
00:00 Вашингтон - Даллас
01:00 Каролина - Рейнджерс
02:00 Чикаго - Виннипег
02:00 Сан-Хосе - Аризона
05:00 Ванкувер - Баффало
Время начала матчей НХЛ - московское.