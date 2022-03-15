НХЛ. Расписание и результаты матчей 16 марта 2022 года

16 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
15 марта 2022, вторник
02:30 Оттава - Аризона - 3:5
16 марта 2022, среда
02:00 Рейнджерс - Анахайм
02:00 Монреаль - Аризона
02:00 Торонто - Даллас
02:00 Вашингтон - Айлендерс
03:00 Нэшвилл - Питтсбург
03:00 Виннипег - Вегас
03:30 Чикаго - Бостон
04:00 Эдмонтон - Детройт
05:00 Ванкувер - Нью-Джерси
05:30 Лос-Анджелес - Колорадо
05:30 Сан-Хосе - Флорида
17 марта 2022, четверг
02:30 Оттава - Коламбус
02:30 Миннесота - Бостон
05:00 Сиэтл - Тампа-Бэй
05:00 Калгари - Нью-Джерси
Время начала матчей НХЛ - московское.