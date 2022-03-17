НХЛ. Расписание и результаты матчей 17 марта 2022 года

17 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



17 марта 2022, четверг



02:30 Оттава - Коламбус - 1:4

02:30 Миннесота - Бостон - 4:2

05:00 Сиэтл - Тампа-Бэй

05:00 Калгари - Нью-Джерси



18 марта 2022, пятница



02:00 Рейнджерс - Айлендерс

02:00 Монреаль - Даллас

02:00 Коламбус - Вашингтон

02:00 Филадельфия - Нэшвилл

02:00 Торонто - Каролина

03:00 Сент-Луис - Питтсбург

04:00 Эдмонтон - Баффало

05:00 Ванкувер - Детройт

05:00 Лос-Анджелес - Сан-Хосе

05:30 Вегас - Флорида



19 марта 2022, суббота



02:00 Каролина - Вашингтон

02:00 Оттава - Филадельфия

03:00 Виннипег - Бостон

04:00 Калгари - Баффало

05:00 Анахайм - Флорида

05:30 Сан-Хосе - Колорадо

21:00 Миннесота - Чикаго

21:00 Айлендерс - Даллас

22:00 Эдмонтон - Нью-Джерси

23:00 Вегас - Лос-Анджелес



Время начала матчей НХЛ - московское.