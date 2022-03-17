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НХЛ. Расписание и результаты матчей 17 марта 2022 года


17 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

17 марта 2022, четверг

02:30 Оттава - Коламбус - 1:4
02:30 Миннесота - Бостон - 4:2
05:00 Сиэтл - Тампа-Бэй
05:00 Калгари - Нью-Джерси

18 марта 2022, пятница

02:00 Рейнджерс - Айлендерс
02:00 Монреаль - Даллас
02:00 Коламбус - Вашингтон
02:00 Филадельфия - Нэшвилл
02:00 Торонто - Каролина
03:00 Сент-Луис - Питтсбург
04:00 Эдмонтон - Баффало
05:00 Ванкувер - Детройт
05:00 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
05:30 Вегас - Флорида

19 марта 2022, суббота

02:00 Каролина - Вашингтон
02:00 Оттава - Филадельфия
03:00 Виннипег - Бостон
04:00 Калгари - Баффало
05:00 Анахайм - Флорида
05:30 Сан-Хосе - Колорадо
21:00 Миннесота - Чикаго
21:00 Айлендерс - Даллас
22:00 Эдмонтон - Нью-Джерси
23:00 Вегас - Лос-Анджелес

Время начала матчей НХЛ - московское.









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