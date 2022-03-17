НХЛ. Расписание и результаты матчей 18 марта 2022 года

18 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
17 марта 2022, четверг
02:30 Оттава - Коламбус - 1:4
02:30 Миннесота - Бостон - 4:2
05:00 Сиэтл - Тампа-Бэй - 1:4
05:00 Калгари - Нью-Джерси - 6:3
18 марта 2022, пятница
02:00 Рейнджерс - Айлендерс
02:00 Монреаль - Даллас
02:00 Коламбус - Вашингтон
02:00 Филадельфия - Нэшвилл
02:00 Торонто - Каролина
03:00 Сент-Луис - Питтсбург
04:00 Эдмонтон - Баффало
05:00 Ванкувер - Детройт
05:00 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
05:30 Вегас - Флорида
19 марта 2022, суббота
02:00 Каролина - Вашингтон
02:00 Оттава - Филадельфия
03:00 Виннипег - Бостон
04:00 Калгари - Баффало
05:00 Анахайм - Флорида
05:30 Сан-Хосе - Колорадо
21:00 Миннесота - Чикаго
21:00 Айлендерс - Даллас
22:00 Эдмонтон - Нью-Джерси
23:00 Вегас - Лос-Анджелес
Время начала матчей НХЛ - московское.