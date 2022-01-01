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Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 17 марта 2022 года отмечается 12 праздников.

Какой праздник отмечают 15 марта

День святого Патрика
- Отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Принято носить зеленую одежду.

- День подводной лодки
17 марта 1898 года изобретатель из США Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку.

- Праздник шепота

- День встречи ветра с Южного Полюса

- День бокса Муай Тай в Таиланде

Какой церковный праздник отмечают 17 марта

- 11-й день Великого Поста.

- Герасим Грачевник
В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим - Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал с временем прилета грачей, поэтому и получил народное название «День Герасима – грачевника».

- День памяти благоверного князя Даниила Московского
Даниил Александрович — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей.

- День памяти cвятых Павла, Иулиании, Кодрата, Акакия, Стратоника, казненных в Финикийском городе Птолемаиде при императоре Аврелиане.

- День памяти преподобного Иакова постника, жившего в VI веке.









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