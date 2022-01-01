Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 17 марта 2022 года отмечается 12 праздников.



Какой праздник отмечают 15 марта



День святого Патрика

- Отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Принято носить зеленую одежду.



- День подводной лодки

17 марта 1898 года изобретатель из США Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку.



- Праздник шепота



- День встречи ветра с Южного Полюса



- День бокса Муай Тай в Таиланде



Какой церковный праздник отмечают 17 марта



- 11-й день Великого Поста.



- Герасим Грачевник

В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим - Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал с временем прилета грачей, поэтому и получил народное название «День Герасима – грачевника».



- День памяти благоверного князя Даниила Московского

Даниил Александрович — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей.



- День памяти cвятых Павла, Иулиании, Кодрата, Акакия, Стратоника, казненных в Финикийском городе Птолемаиде при императоре Аврелиане.



- День памяти преподобного Иакова постника, жившего в VI веке.