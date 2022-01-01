Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 17 марта 2022 года отмечается 12 праздников.
Какой праздник отмечают 17 марта
День святого Патрика
- Отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Принято носить зеленую одежду.
- День подводной лодки
17 марта 1898 года изобретатель из США Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку.
- Праздник шепота
- День встречи ветра с Южного Полюса
- День бокса Муай Тай в Таиланде
Какой церковный праздник отмечают 17 марта
- 11-й день Великого Поста.
- Герасим Грачевник
В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим - Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал с временем прилета грачей, поэтому и получил народное название «День Герасима – грачевника».
- День памяти благоверного князя Даниила Московского
Даниил Александрович — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей.
- День памяти cвятых Павла, Иулиании, Кодрата, Акакия, Стратоника, казненных в Финикийском городе Птолемаиде при императоре Аврелиане.
- День памяти преподобного Иакова постника, жившего в VI веке.