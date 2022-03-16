Статистика коронавируса на 16 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки на сегодня 16 марта 2022 года.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 16 марта в Москве, России и мире



На 16 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 449 438 человек. За сутки число заражений составило 36 519 человек (5 945 госпитализаций). Умерли за сутки в России 576 человек.



В Москве за сутки заразились 1 621 человек (за все время - 2 724 912). 40 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 844 429. Всего за все время время в мире заразились 461 648 398 человек. Зафиксировано за сутки 5 360 смертей (всего - 6 051 225 человек).