На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 17 марта в Москве, России и мире



На 17 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 484 257 человек. За сутки число заражений составило 34 819 человек (5 008 госпитализаций). Умерли за сутки в России 561 человек.



В Москве за сутки заразились 1 352 человека (за все время - 2 726 264). 42 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 2 238 572. Всего за все время время в мире заразились 463 893 057 человек. Зафиксировано за сутки 6 912 смертей (всего - 6 058 277 человек).