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Статистика коронавируса на 17 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 17 марта в Москве, России и мире

На 17 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 484 257 человек. За сутки число заражений составило 34 819 человек (5 008 госпитализаций). Умерли за сутки в России 561 человек.

В Москве за сутки заразились 1 352 человека (за все время - 2 726 264). 42 человека умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 2 238 572. Всего за все время время в мире заразились 463 893 057 человек. Зафиксировано за сутки 6 912 смертей (всего - 6 058 277 человек).









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