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Статистика коронавируса на 18 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 18 марта в Москве, России и мире

На 18 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 518 699 человек. За сутки число заражений составило 34 442 человека (5 513 госпитализаций). Умерли за сутки в России 524 человека.

В Москве за сутки заразились 1 130 человек (за все время - 2 727 394). 38 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 2 035 140. Всего за все время время в мире заразились 465 927 342 человека. Зафиксировано за сутки 6 988 смертей (всего - 6 065 260 человек).









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