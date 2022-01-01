Статистика коронавируса на 19 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 19 марта в Москве, России и мире



На 19 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 551 657 человек. За сутки число заражений составило 32 958 человек (4 564 госпитализации). Умерли за сутки в России 495 человек.



В Москве за сутки заразились 927 человек (за все время - 2 728 321). 30 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 874 851. Всего за все время в мире заразились 468 134 463 человека. Зафиксировано за сутки 5 372 смерти (всего - 6 070 849 человек).