На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 20 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 582 692 человек. За сутки число заражений составило 31 035 человек (2 551 госпитализация). Умерли за сутки в России 434 человека.



В Москве за сутки заразились 928 человек (за все время - 2 729 249). 31 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 580 400. Всего за все время в мире заразились 469 714 863 человека. Зафиксировано за сутки 3 711 смертей (всего - 6 074 560 человек).