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Статистика коронавируса на 20 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 20 марта в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 582 692 человек. За сутки число заражений составило 31 035 человек (2 551 госпитализация). Умерли за сутки в России 434 человека.

В Москве за сутки заразились 928 человек (за все время - 2 729 249). 31 человек умер от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 580 400. Всего за все время в мире заразились 469 714 863 человека. Зафиксировано за сутки 3 711 смертей (всего - 6 074 560 человек).









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