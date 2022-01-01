Статистика коронавируса на 21 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 21 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 611 401 человек. За сутки число заражений составило 28 709 человек (2 187 госпитализаций). Умерли за сутки в России 409 человек.



В Москве за сутки заразился 771 человек (за все время - 2 730 020). 29 человек умерло от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 023 012. Всего за все время в мире заразились 470 737 875 человек. Зафиксировано за сутки 2 971 смерть (всего - 6 077 531 человек).