Когда начнется «Ювентус» - «Вильярреал». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире

Туринский «Ювентус» 16 марта 2022 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона примет на своем поле испанский «Вильярреаль».



Когда начнется матч «Ювентус» - «Вильярреаль» 16 марта



23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч ТВ».



Как закончился первый матч между командами



Первый матч, который состоялся 22 февраля в Испании, завершился вничью - 1:1. Счет открыл Душан Влахович на 1-й минуте, а на 66-й игрок «Вильярреала» Дани Парехо сравнял счет.