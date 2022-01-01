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Когда начнется «Ювентус» - «Вильярреал». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


Туринский «Ювентус» 16 марта 2022 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона примет на своем поле испанский «Вильярреаль».

Когда начнется матч «Ювентус» - «Вильярреаль» 16 марта

23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире

Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч ТВ».

Как закончился первый матч между командами

Первый матч, который состоялся 22 февраля в Испании, завершился вничью - 1:1. Счет открыл Душан Влахович на 1-й минуте, а на 66-й игрок «Вильярреала» Дани Парехо сравнял счет.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 16 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

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