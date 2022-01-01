Когда начнется «Лилль» - «Челси». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире

Французский «Лилль» 16 марта 2022 года в ответной игре матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона примет на своем стадионе лондонский «Челси».



Когда начнется матч «Лилль» - «Челси» и по какому каналу покажут



23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)



Время начала матчей - московское.



Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч Футбол 1». «Матч ТВ» покажет матч в записи в 02:00.



Как закончился первый матч между командами



В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лондоне, хозяева одержали победу со счетом 2:0. В составе «Челси» отличились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63-я).