16 марта 2022 года. Какой сегодня день. Знак зодиака, восход и закат Солнца

Напомним, какой сегодня день. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - среда, 16 марта 2022 года по григорианскому календарю. До конца года осталось 290 дней.



Дней до майских праздников - 44 дня.



Дней до Пасхи - 38 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 11 ч 50 мин.



Восход Солнца - 06:42, закат - 18:32.



Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.



Праздник дня - Евтропиев день. В этот день медведи выходят из берлоги.



У православных сегодня 10-й день Великого Поста.