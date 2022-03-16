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16 марта 2022 года. Какой сегодня день. Знак зодиака, восход и закат Солнца


Напомним, какой сегодня день. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - среда, 16 марта 2022 года по григорианскому календарю. До конца года осталось 290 дней.

Дней до майских праздников - 44 дня.

Дней до Пасхи - 38 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 11 ч 50 мин.

Восход Солнца - 06:42, закат - 18:32.

Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.

Праздник дня - Евтропиев день. В этот день медведи выходят из берлоги.

У православных сегодня 10-й день Великого Поста.









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