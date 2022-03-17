17 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - четверг, 17 марта 2022 года (17.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 289 дней.
Дней до майских праздников - 43 дня.
Дней до Пасхи - 37 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 11 ч 55 мин.
Восход Солнца - 06:39, закат - 18:34.
Фаза Луны - растущая Луна.
Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.
Праздники дня - День святого Патрика и День Герасима – грачевника.
У православных сегодня 11-й день Великого Поста.