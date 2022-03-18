Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




18 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - пятница, 18 марта 2022 года (18.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 288 дней.

Дней до майских праздников - 42 дня.

Дней до Пасхи - 36 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 00 мин.

Восход Солнца - 06:36, закат - 18:36.

Фаза Луны - полнолуние.

Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.

Праздники дня - День воссоединения Крыма с Россией.

У православных сегодня 12-й день Великого Поста.









  • Какой праздник 18 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    •




    Плей-офф КХЛ 2022 (Кубок Гагарина). Расписание и результаты матчей

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 18 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига чемпионов по футболу 2022. Результаты жеребьевки 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Лига Европы по футболу 2022. Результаты жеребьевки 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.









    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России. Пост перед Пасхой
    18 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна
    Статистика коронавируса на 18 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    СКА - «Спартак». 18 марта 2022. 1-й матч серии плей-офф КХЛ
    Гороскоп на 19 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 18 марта. Кубок Гагарина сегодня
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 18 марта 2022 года
    Сколько лет Путину, когда родился, когда стал президентом России
    Карта Украины с городами и областями на русском, карта ЛНР и ДНР
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 18 марта 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru