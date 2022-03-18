18 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - пятница, 18 марта 2022 года (18.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 288 дней.



Дней до майских праздников - 42 дня.



Дней до Пасхи - 36 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 00 мин.



Восход Солнца - 06:36, закат - 18:36.



Фаза Луны - полнолуние.



Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.



Праздники дня - День воссоединения Крыма с Россией.



У православных сегодня 12-й день Великого Поста.