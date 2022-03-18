18 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - пятница, 18 марта 2022 года (18.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 288 дней.
Дней до майских праздников - 42 дня.
Дней до Пасхи - 36 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 00 мин.
Восход Солнца - 06:36, закат - 18:36.
Фаза Луны - полнолуние.
Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.
Праздники дня - День воссоединения Крыма с Россией.
У православных сегодня 12-й день Великого Поста.