19 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - суббота, 19 марта 2022 года (19.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 287 дней.
Дней до майских праздников - 41 день.
Дней до Пасхи - 35 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 04 мин.
Восход Солнца - 06:34, закат - 18:38.
Фаза Луны - полнолуние.
Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.
Праздники дня - День моряка-подводника.
У православных сегодня 13-й день Великого Поста.