19 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - суббота, 19 марта 2022 года (19.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 287 дней.



Дней до майских праздников - 41 день.



Дней до Пасхи - 35 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 04 мин.



Восход Солнца - 06:34, закат - 18:38.



Фаза Луны - полнолуние.



Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.



Праздники дня - День моряка-подводника.



У православных сегодня 13-й день Великого Поста.