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19 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - суббота, 19 марта 2022 года (19.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 287 дней.

Дней до майских праздников - 41 день.

Дней до Пасхи - 35 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 04 мин.

Восход Солнца - 06:34, закат - 18:38.

Фаза Луны - полнолуние.

Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.

Праздники дня - День моряка-подводника.

У православных сегодня 13-й день Великого Поста.









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