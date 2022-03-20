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20 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - воскресенье, 20 марта 2022 года (20.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 286 дней.

Дней до майских праздников - 40 дней.

Дней до Пасхи - 34 дня.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 09 мин.

Восход Солнца - 06:31, закат - 18:40.

Фаза Луны - убывающая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.

Праздники дня - День весеннего равноденствия.

У православных сегодня 14-й день Великого Поста.









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