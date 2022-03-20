20 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - воскресенье, 20 марта 2022 года (20.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 286 дней.



Дней до майских праздников - 40 дней.



Дней до Пасхи - 34 дня.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 09 мин.



Восход Солнца - 06:31, закат - 18:40.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Рыбы.



Праздники дня - День весеннего равноденствия.



У православных сегодня 14-й день Великого Поста.