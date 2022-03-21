21 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - понедельник, 21 марта 2022 года (21.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 285 дней.



Дней до майских праздников - 39 дней.



Дней до Пасхи - 33 дня.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 13 мин.



Восход Солнца - 06:29, закат - 18:42.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Всемирный день поэзии.



У православных сегодня 15-й день Великого Поста.