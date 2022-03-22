22 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - вторник, 22 марта 2022 года (22.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 284 дня.



Дней до майских праздников - 38 дней.



Дней до Пасхи - 32 дня.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 18 мин.



Восход Солнца - 06:26, закат - 18:44.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день таксиста.



У православных сегодня 16-й день Великого Поста.