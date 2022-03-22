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22 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - вторник, 22 марта 2022 года (22.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 284 дня.

Дней до майских праздников - 38 дней.

Дней до Пасхи - 32 дня.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 18 мин.

Восход Солнца - 06:26, закат - 18:44.

Фаза Луны - убывающая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Международный день таксиста.

У православных сегодня 16-й день Великого Поста.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 22 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание плей-офф КХЛ 2021/2022. Результаты матчей на 22 марта

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

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    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

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    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 770. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.









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