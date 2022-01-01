Где находится Япония на карте мира, карта Японии, землетрясение, цунами

16 марта на северо-западе Японии произошли подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила от 6 до 7,3 по шкале Рихтера. В результате подземных толчков электричество отключилось в нескольких городах, включая Токио. В префектурах Мияги и Фукусима возможен приход мощного цунами.







Карта Японии







Префектура Фукусима







Япония - островное государство в Восточной Азии. Расположена на Японском архипелаге, состоящем из 6852 островов.



Краткая справка



Столица: Токио.



Население: 125 552 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по прямой: 7479 км.