Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя и Драмтеатр


Мариуполь на карте Украины

Окрестности Мариуполя. Волноваха

Окресности Мариуполя, Волноваха

Карта Мариуполя, Драмтеатр

Карта Мариуполя, Драмтеатр

Мариуполь - город в Донецкой области Украины, крупнейший город на берегу Азовского моря.

Краткая справка

Основан: 1778 год (в этом же году образован Херсон).

Население: 431 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 727 км.

Главные спортивные объекты Мариуполя

Спортивный крытый комплекс «Ильичёвец» на 5 500 зрителей, крупнейший крытый стадион на Украине.

Стадион имени Владимира Бойко (бывший «Ильичёвец») на 12 680 мест. Домашняя арена футбольного клуба «Мариуполь», выступающего в украинской Премьер-лиге.

Плавательный бассейн «Нептун». Домашняя арена клуба по водному поло «Мариуполь» (бывший «Ильичёвец») - многократного чемпиона Украины.









  • Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
  • Где находится Ивано-Франковск на карте Украины, карта Ивано-Франковска, аэр ...
  • Где находится Киев на карте Украины, карта Киева, авиазавод Антонов
  • Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожья
  • Где находится Житомир на карте Украины, карта Житомира
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 16 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 767. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.









    Когда родился Путин, сколько лет Путину, когда стал президентом
    17 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя и Драмтеатр
    Где находится Япония на карте мира, карта Японии, землетрясение, цунами
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 15 марта 2022
    Когда начнется «Лилль» - «Челси». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Когда начнется «Ювентус» - «Вильярреал». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Гороскоп на 17 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Где находится Луганск (Северодонецк) на карте, карта Луганска
    Программа передач Матч ТВ на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru