Джо Байден: когда родился, сколько лет, когда стал президентом США

Президент США Джо Байден родился 20 ноября 1942 года.
Возраст Байдена, где родился, когда стал президентом, в каком году выборы
Сколько лет Байдену сейчас - 80 лет.
Где родился Байден - Скрантон, штат Пенсильвания, США.
Когда стал президентом - 20 января 2021 года, с 20 января 2009 по 20 января 2017 года был вице-президентом США.
Во сколько лет стал президентом - 78 лет.
Сколько лет Байден президент США - 1 год.
В каком году будут выборы президента - в 2024 году.
Кто был президентом до этого - Дональд Трамп.