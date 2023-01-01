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Джо Байден: когда родился, сколько лет, когда стал президентом США



Президент США Джо Байден родился 20 ноября 1942 года.

Возраст Байдена, где родился, когда стал президентом, в каком году выборы

Сколько лет Байдену сейчас - 80 лет.

Где родился Байден - Скрантон, штат Пенсильвания, США.

Когда стал президентом - 20 января 2021 года, с 20 января 2009 по 20 января 2017 года был вице-президентом США.

Во сколько лет стал президентом - 78 лет.

Сколько лет Байден президент США - 1 год.

В каком году будут выборы президента - в 2024 году.

Кто был президентом до этого - Дональд Трамп.









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