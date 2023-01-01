Джо Байден: когда родился, сколько лет, когда стал президентом США

Президент США Джо Байден родился 20 ноября 1942 года.



Возраст Байдена, где родился, когда стал президентом, в каком году выборы



Сколько лет Байдену сейчас - 80 лет.



Где родился Байден - Скрантон, штат Пенсильвания, США.



Когда стал президентом - 20 января 2021 года, с 20 января 2009 по 20 января 2017 года был вице-президентом США.



Во сколько лет стал президентом - 78 лет.



Сколько лет Байден президент США - 1 год.



В каком году будут выборы президента - в 2024 году.



Кто был президентом до этого - Дональд Трамп.