В России и мире 18 марта 2022 года отмечается 11 праздников.



Какой праздник отмечают 18 марта



- День воссоединения Крыма с Россией

На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.



- День Федеральной службы налоговой полиции

Праздник был установлен в марте 2000 года.



- День Парижской коммуны

В 1871 году в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию. Первая успешная попытка рабочих захватить политическую власть. Отмечается трудящимися мира.



- День ящиков, ящичков и коробочек

В этот день стоит навести порядок в шкафу.



- День вещих снов



- День рождения электрической бритвы



Какой церковный праздник отмечают 18 марта



- 12-й день Великого Поста.



- День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»

До 1917 года этот образ пребывал в Казанском соборе на Красной площади Москвы, однако после его разрушения был утерян.



- Конон Огородник

День памяти священномученика Конона Исаврийского – покровителя и защитника огородников, посевов и урожая.



- Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена

Обладал даром чудотворения.



- Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.