Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Какой праздник 18 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 18 марта 2022 года отмечается 11 праздников.

Какой праздник отмечают 18 марта

- День воссоединения Крыма с Россией
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.

- День Федеральной службы налоговой полиции
Праздник был установлен в марте 2000 года.

- День Парижской коммуны
В 1871 году в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию. Первая успешная попытка рабочих захватить политическую власть. Отмечается трудящимися мира.

- День ящиков, ящичков и коробочек
В этот день стоит навести порядок в шкафу.

- День вещих снов

- День рождения электрической бритвы

Какой церковный праздник отмечают 18 марта

- 12-й день Великого Поста.

- День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»
До 1917 года этот образ пребывал в Казанском соборе на Красной площади Москвы, однако после его разрушения был утерян.

- Конон Огородник
День памяти священномученика Конона Исаврийского – покровителя и защитника огородников, посевов и урожая.

- Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена
Обладал даром чудотворения.

- Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.









  • 17 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна
  • Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2022). Расписание и результаты матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: расписание трансляций, участники, где смотреть

    br />Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022

    Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 16 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Какой праздник 18 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 17 марта 2022 года
    Когда родился Байден, сколько лет Байдену, когда стал президентом США
    Когда родился Путин, сколько лет Путину, когда стал президентом России
    17 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя и Драмтеатр
    Где находится Япония на карте мира, карта Японии, землетрясение, цунами
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 15 марта 2022
    Когда начнется «Лилль» - «Челси». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Когда начнется «Ювентус» - «Вильярреал». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru