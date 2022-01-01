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Какой праздник 18 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 18 марта 2022 года отмечается 11 праздников.

Какой праздник отмечают 18 марта

- День воссоединения Крыма с Россией
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.

- День Федеральной службы налоговой полиции
Праздник был установлен в марте 2000 года.

- День Парижской коммуны
В 1871 году в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию. Первая успешная попытка рабочих захватить политическую власть. Отмечается трудящимися мира.

- День ящиков, ящичков и коробочек
В этот день стоит навести порядок в шкафу.

- День вещих снов

- День рождения электрической бритвы

Какой церковный праздник отмечают 18 марта

- 12-й день Великого Поста.

- День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»
До 1917 года этот образ пребывал в Казанском соборе на Красной площади Москвы, однако после его разрушения был утерян.

- Конон Огородник
День памяти священномученика Конона Исаврийского – покровителя и защитника огородников, посевов и урожая.

- Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена
Обладал даром чудотворения.

- Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.









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