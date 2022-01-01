Какой праздник 18 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 18 марта 2022 года отмечается 11 праздников.
Какой праздник отмечают 18 марта
- День воссоединения Крыма с Россией
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.
- День Федеральной службы налоговой полиции
Праздник был установлен в марте 2000 года.
- День Парижской коммуны
В 1871 году в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию. Первая успешная попытка рабочих захватить политическую власть. Отмечается трудящимися мира.
- День ящиков, ящичков и коробочек
В этот день стоит навести порядок в шкафу.
- День вещих снов
- День рождения электрической бритвы
Какой церковный праздник отмечают 18 марта
- 12-й день Великого Поста.
- День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»
До 1917 года этот образ пребывал в Казанском соборе на Красной площади Москвы, однако после его разрушения был утерян.
- Конон Огородник
День памяти священномученика Конона Исаврийского – покровителя и защитника огородников, посевов и урожая.
- Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена
Обладал даром чудотворения.
- Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.