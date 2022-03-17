Программа передач Первого канала на сегодня 18 марта 2022 года. ТВ программа Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.



00:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское/Женское

17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9

23:05 Большая игра



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.