Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.
00:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9
23:05 Большая игра
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.