Телепрограмма канала Россия 1 на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире Россия 1 сегодня будут транслироваться следующие передачи.



00:00 Годунов. Продолжение. 6-я серия

01:05 Пыльная работа. 40-я серия

02:00 Семейный детектив. Сериал

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Мелодия на два голоса. Фильм



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.