Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



01:45 Импровизация. Сезон 5. 140-142-я серии

04:10 Comedy Баттл. 9-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-28-я серии

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-24-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 171-180-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 5. 198-205-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-48-я серии

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 733-я серия

22:00 Comedy Баттл. 7-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 47-я серия

00:00 Такое Кино! 413-я серия



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.