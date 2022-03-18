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Гороскоп на 18 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 18 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

18.03.2022

Овен

Этот день Овны могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неофициальных источников. Много 
интересного вам поведают между делом случайные попутчики или старые приятели.

Телец

Для Тельцов сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не 
будет вашей вины.

Близнецы

Сегодня возрастает вероятность нечаянных встреч в дороге или в виртуальном пространстве. День подходит для учебы, 
прогулок и коротких поездок.

Рак

В этот день нельзя спешить с выводами. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой нелепых 
вариантах: сложив их, вы получите более полную картину.

Лев

Это один из дней, когда можно отложить различные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению 
животрепещущего для вас вопроса.

Дева

Сегодня нужно быть в курсе важной длявас темы. Не помешает лишний источник информации или информатор в стане 
недоброжелателя.

Весы

Сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться, особенно, если нервничать.

Скорпион

Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Ориентироваться в потоке событий вам поможет 
общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения.

Козерог

Сегодня хороший день для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за умение выслушать. 
Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.

Стрелец

В этот день не стоит зацикливаться на чем-то одном, иначе вы зайдете в тупик. Или начнете бегать по кругу, нагнетая 
напряжение.

Водолей

Вам может пригодиться умение говорить комплименты. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор, 
позволяют невзначай обронить заманчивое предложение.

Рыбы

Рыбам стоит посвятить этот день общению и решению неординарных задач. Ставку лучше сделать на нестандартные 
варианты.









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