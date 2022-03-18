Гороскоп на 18 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 18 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
18.03.2022
Овен
Этот день Овны могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неофициальных источников. Много
интересного вам поведают между делом случайные попутчики или старые приятели.
Телец
Для Тельцов сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не
будет вашей вины.
Близнецы
Сегодня возрастает вероятность нечаянных встреч в дороге или в виртуальном пространстве. День подходит для учебы,
прогулок и коротких поездок.
Рак
В этот день нельзя спешить с выводами. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой нелепых
вариантах: сложив их, вы получите более полную картину.
Лев
Это один из дней, когда можно отложить различные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению
животрепещущего для вас вопроса.
Дева
Сегодня нужно быть в курсе важной длявас темы. Не помешает лишний источник информации или информатор в стане
недоброжелателя.
Весы
Сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться, особенно, если нервничать.
Скорпион
Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Ориентироваться в потоке событий вам поможет
общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения.
Козерог
Сегодня хороший день для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за умение выслушать.
Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.
Стрелец
В этот день не стоит зацикливаться на чем-то одном, иначе вы зайдете в тупик. Или начнете бегать по кругу, нагнетая
напряжение.
Водолей
Вам может пригодиться умение говорить комплименты. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор,
позволяют невзначай обронить заманчивое предложение.
Рыбы
Рыбам стоит посвятить этот день общению и решению неординарных задач. Ставку лучше сделать на нестандартные
варианты.