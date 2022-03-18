Гороскоп на 18 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 18 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



18.03.2022



Овен



Этот день Овны могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неофициальных источников. Много

интересного вам поведают между делом случайные попутчики или старые приятели.



Телец



Для Тельцов сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не

будет вашей вины.



Близнецы



Сегодня возрастает вероятность нечаянных встреч в дороге или в виртуальном пространстве. День подходит для учебы,

прогулок и коротких поездок.



Рак



В этот день нельзя спешить с выводами. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой нелепых

вариантах: сложив их, вы получите более полную картину.



Лев



Это один из дней, когда можно отложить различные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению

животрепещущего для вас вопроса.



Дева



Сегодня нужно быть в курсе важной длявас темы. Не помешает лишний источник информации или информатор в стане

недоброжелателя.



Весы



Сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться, особенно, если нервничать.



Скорпион



Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Ориентироваться в потоке событий вам поможет

общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения.



Козерог



Сегодня хороший день для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за умение выслушать.

Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.



Стрелец



В этот день не стоит зацикливаться на чем-то одном, иначе вы зайдете в тупик. Или начнете бегать по кругу, нагнетая

напряжение.



Водолей



Вам может пригодиться умение говорить комплименты. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор,

позволяют невзначай обронить заманчивое предложение.



Рыбы



Рыбам стоит посвятить этот день общению и решению неординарных задач. Ставку лучше сделать на нестандартные

варианты.