Телепрограмма канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.
00:45 Невероятный мир глазами Энцо. Фильм
02:45 Эффект колибри. Фильм
04:15 Воронины. Сезон 16. 16-20-я серии
05:25 6 кадров. Сезон 8. 10-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 138-140-я серии
06:05 Три кота. Компот-исследователь
06:10 Три кота. Коллекция
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат
09:00 Воронины. Сезон 24. 6-7-я серии
10:00 Битва титанов
12:00 Уральские пельмени. #сокоLav
12:45 Уральские пельмени. #сильноечувство
13:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей»
21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки. Фильм
23:35 Дикий, дикий Вест. Фильм
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.