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Программа передач НТВ на сегодня 18 марта 2022 года. ТВ программа НТВ


Телепрограмма канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

00:15 Поздняков
00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет зелёную энергетику запретят
01:20 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь»
03:05 Их нравы
03:20 Береговая охрана. «Битва за любовь», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Новая квартира». «Пушкин и бабушка»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы 4. Горящая путевка
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 4. Горящая путевка
11:00 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
21:00 Страна талантов
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном

В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.









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