Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



01:35 Ты - мне, я - тебе. Фильм

03:00 Россия и Китай. Путь через века

03:25 Не забывай. 1-4-я серии

06:20 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии

11:10 Секретный фарватер. 3-я и 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 «К-3. «Ленинский комсомол»

14:00 Военные новости

14:05 «К-3. «Ленинский комсомол»

14:40 Эшелон. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Эшелон. 1-я - 8-я серии

21:15 Новости дня

21:25 Эшелон. 1-я - 8-я серии

23:10 Десять фотографий



В программе передач телеканала Звезда сегодня возможны изменения.