ТВ программа передач канала Матч ТВ на сегодня

Матч ТВ - федеральный канал, освещающий самые значимые российские и международные спортивные соревнования.



Программа передач канала Матч ТВ на сегодня



18 марта 2022 года



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Германия) - «Аталанта» (Италия)

03:50 Новости

03:55 Боевая профессия

04:10 Несвободное падение. Александр Белов

05:10 Одержимые. Ирина Слуцкая

05:35 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

07:50 Новости

07:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

10:00 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Горнолыжный спорт. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

10:35 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:05 Все на Матч!

11:25 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сноубординг. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

12:25 Новости

12:30 Есть тема!

13:30 Специальный репортаж

13:50 Брюс Ли: Рождение Дракона

14:50 Новости

14:55 Брюс Ли: Рождение Дракона

15:50 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:20 Все на Матч!

16:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Церемония открытия. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

17:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Авангард». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА - «Спартак». Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:35 Точная ставка

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Црвена Звезда». Прямой эфир



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.