СТС показывает в своем эфире развлекательные программы, комедийные сериалы и передачи, а также детские программы.



Программа передач на сегодня телеканала СТС - 17 марта 2022 года



01:20 Затерянный мир. Фильм

03:00 Воронины. Сезон 10. 20-я серия

03:25 Воронины. Сезон 10. 21-я серия

03:45 Воронины. Сезон 10. 22-я серия

04:10 Воронины. Сезон 10. 23-я серия

04:35 Воронины. Сезон 10. 24-я серия

04:55 Воронины. Сезон 16. 14-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 15-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия

06:05 Три кота. Морское чудище

06:10 Три кота. Машина для Коржика

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:40 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат

09:00 Воронины. Сезон 23. 31-я серия

09:30 Воронины. Сезон 23. 35-я серия

10:00 Гнев титанов

11:50 Полный блэкаут. Сезон 2. 2-я серия

13:00 Полный блэкаут. Сезон 2. 3-я серия

14:05 Семейка. Сезон 1. 10-я серия

14:30 Семейка. Сезон 1. 11-я серия

15:00 Семейка. Сезон 1. 12-я серия

15:35 Семейка. Сезон 1. 13-я серия

16:00 Семейка. Сезон 1. 14-я серия

16:25 Семейка. Сезон 1. 15-я серия

17:00 Семейка. Сезон 1. 16-я серия

17:30 Семейка. Сезон 1. 17-я серия

17:55 Модный синдикат

19:00 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Пираты Карибского моря: На странных берегах. Фильм

22:50 Битва титанов. Фильм



В программе передач СТС на сегодня возможны изменения.