Телепрограмма канала «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



05:10 Жизнь по лимиту

06:20 Пес Барбос и необычный кросс

06:30 Из жизни отдыхающих

07:55 Курьер

09:30 Дерсу Узала

12:05 Сватовство гусара

13:25 Гусарская баллада

15:05 О бедном гусаре замолвите слово

18:05 Тайны следствия (Черная магия: Часть 1-я)

18:57 Тайны следствия (Черная магия: Часть 2-я)

19:50 Осенний марафон

21:30 Ширли-Мырли



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.