Телепрограмма канала «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.
05:10 Жизнь по лимиту
06:20 Пес Барбос и необычный кросс
06:30 Из жизни отдыхающих
07:55 Курьер
09:30 Дерсу Узала
12:05 Сватовство гусара
13:25 Гусарская баллада
15:05 О бедном гусаре замолвите слово
18:05 Тайны следствия (Черная магия: Часть 1-я)
18:57 Тайны следствия (Черная магия: Часть 2-я)
19:50 Осенний марафон
21:30 Ширли-Мырли
В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.