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Сегодня в эфире «Мосфильм. Золотая коллекция». Программа передач на 18 марта 2022 года


«Мосфильм. Золотая коллекция» - телеканал, в эфире которого транслируются лучшие отечественные фильмы, снятые на киностудии Мосфильм.

Программа передач на сегодня телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» - 18 марта 2022 года

00:05 За спичками
01:45 Афоня
03:10 Тридцать три
04:25 Тайны следствия (Черная магия: Часть 1-я)
05:10 Тайны следствия (Черная магия: Часть 2-я)
05:55 Спокойный день в конце войны
06:25 Низами
08:45 «Сто грамм» для храбрости...
10:05 Смешные люди
11:55 Покровские ворота
14:30 Опасно для жизни!
16:05 Большая перемена
21:00 Любовь и голуби
22:55 Старики-разбойники

В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.









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