«Мосфильм. Золотая коллекция» - телеканал, в эфире которого транслируются лучшие отечественные фильмы, снятые на киностудии Мосфильм.



Программа передач на сегодня телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» - 18 марта 2022 года



00:05 За спичками

01:45 Афоня

03:10 Тридцать три

04:25 Тайны следствия (Черная магия: Часть 1-я)

05:10 Тайны следствия (Черная магия: Часть 2-я)

05:55 Спокойный день в конце войны

06:25 Низами

08:45 «Сто грамм» для храбрости...

10:05 Смешные люди

11:55 Покровские ворота

14:30 Опасно для жизни!

16:05 Большая перемена

21:00 Любовь и голуби

22:55 Старики-разбойники



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.