«Домашний» - телеканал для семейного просмотра, в эфире которого представлены передачи о кулинарии, медицине, ремонте и семейных проблемах.



Программа передач на сегодня телеканала «Домашний» - 17 марта 2022 года



01:10 Эффект Матроны. История Светланы Синицыной

06:00 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Будущее для сына». «Одержимость»

13:20 Порча. Рыбаки

13:50 Знахарка. Каменная плита

14:25 Верну любимого. Стрекоза

15:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Формула счастья. 1-я - 4-я серии

23:05 Женский доктор-2. 47-я серия - «На острие ножа». 48-я серия - «Надежда»



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.