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Сегодня в эфире канала «Домашний». Программа передач на 17 марта 2022 года


«Домашний» - телеканал для семейного просмотра, в эфире которого представлены передачи о кулинарии, медицине, ремонте и семейных проблемах.

Программа передач на сегодня телеканала «Домашний» - 17 марта 2022 года

01:10 Эффект Матроны. История Светланы Синицыной
06:00 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Будущее для сына». «Одержимость»
13:20 Порча. Рыбаки
13:50 Знахарка. Каменная плита
14:25 Верну любимого. Стрекоза
15:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Формула счастья. 1-я - 4-я серии
23:05 Женский доктор-2. 47-я серия - «На острие ножа». 48-я серия - «Надежда»

В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.









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