«Домашний» - телеканал для семейного просмотра, в эфире которого представлены передачи о кулинарии, медицине, ремонте и семейных проблемах.
Программа передач на сегодня телеканала «Домашний» - 18 марта 2022 года
00:55 Эффект Матроны. История Тамары Сумароковой
05:50 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Подмена». «Опасное счастье»
13:05 Порча. Око
13:35 Знахарка. Ошибки молодости
14:10 Верну любимого. Не мой уровень
14:45 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии
23:20 Про здоровье
23:40 Женский доктор-2. 49-я серия - «Прощение». 50-я серия - «Бракованный товар»
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.