«Домашний» - телеканал для семейного просмотра, в эфире которого представлены передачи о кулинарии, медицине, ремонте и семейных проблемах.



Программа передач на сегодня телеканала «Домашний» - 18 марта 2022 года



00:55 Эффект Матроны. История Тамары Сумароковой

05:50 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Подмена». «Опасное счастье»

13:05 Порча. Око

13:35 Знахарка. Ошибки молодости

14:10 Верну любимого. Не мой уровень

14:45 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии

23:20 Про здоровье

23:40 Женский доктор-2. 49-я серия - «Прощение». 50-я серия - «Бракованный товар»



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.