В России и мире 19 марта 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 19 марта
- День моряка-подводника
19 марта 1906 года по указу императора Николая II появился новый класс боевых кораблей нафлоте — подводные лодки.
- Международный день клиента
Отмечается с 2010 года. Цель праздника - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.
- Профессиональный праздник самогонщиков
Анекдот: Услышав фразу «Но я ведь, женщина!», добавил в самогон лед и соломинку.
- Первый день без шапки
Какой церковный праздник отмечают 19 марта
- 13-й день Великого Поста.
- Великая (Вселенская) родительская суббота.
- Константиновы круги
День памяти 42-х мучеников их города Амморея, в число которых входил Константин. В этот день очищают снег вокруг
колодцев.