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Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 19 марта 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 19 марта

- День моряка-подводника
19 марта 1906 года по указу императора Николая II появился новый класс боевых кораблей нафлоте — подводные лодки.

- Международный день клиента
Отмечается с 2010 года. Цель праздника - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.

- Профессиональный праздник самогонщиков
Анекдот: Услышав фразу «Но я ведь, женщина!», добавил в самогон лед и соломинку.

- Первый день без шапки

Какой церковный праздник отмечают 19 марта

- 13-й день Великого Поста.

- Великая (Вселенская) родительская суббота.

- Константиновы круги
День памяти 42-х мучеников их города Амморея, в число которых входил Константин. В этот день очищают снег вокруг 
колодцев.









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