В России и мире 19 марта 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 19 марта



- День моряка-подводника

19 марта 1906 года по указу императора Николая II появился новый класс боевых кораблей нафлоте — подводные лодки.



- Международный день клиента

Отмечается с 2010 года. Цель праздника - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.



- Профессиональный праздник самогонщиков

Анекдот: Услышав фразу «Но я ведь, женщина!», добавил в самогон лед и соломинку.



- Первый день без шапки



Какой церковный праздник отмечают 19 марта



- 13-й день Великого Поста.



- Великая (Вселенская) родительская суббота.



- Константиновы круги

День памяти 42-х мучеников их города Амморея, в число которых входил Константин. В этот день очищают снег вокруг

колодцев.