СКА - «Спартак». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022

СКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года сыграл с московским «Спартаком».
Результаты матчей серии СКА - «Спартак»
Счет в серии: 4-1
18.03.2022 19:30 СКА - Спартак - 1:6
20.03.2022 17:00 СКА - Спартак - 2:1
22.03.2022 19:30 Спартак - СКА - 1:2
24.03.2022 19:30 Спартак - СКА - 1:2 ОТ
26.03.2022 17:30 СКА - Спартак - 2:1
СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
14.09.2021 Спартак - СКА - 0:2
04.11.2021 СКА - Спартак - 1:2 ОТ
20.12.2021 СКА - Спартак - 4:2
СКА по итогам регулярного чемпионата набрал 68 очков и занял первое место в Западной конференции. «Спартак» финишировал по итогам «регулярки» седьмым (56 очков).